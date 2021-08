Unser Fokus liegt heute auf der Musik des deutschen Liedermachers Rocko Schamoni, der am 10. August zu Gast bei der Reihe "Summer in the City" in Frankfurt sein wird. Rocko Schamoni live! Nach fast anderhalb Jahren wieder vor Publikum.

Rocko Schamoni wird Texte aus seinem erst im August erscheinenden Buch "Der Jaeger und sein Meister" vortragen und er wird zusammen mit seinem alten Freund und Weggefährten Tex Matthias Strzoda die besten Songs aus seiner langen musikalischen Laufbahn spielen - am 10. August bei "Summer in the City."

Außerdem in dieser Ausgabe:

"Uno spettacolo" von Francesca Simone mit ihrem Trio – eine deutsch-italienische Zusammenarbeit zur Eröffnung der heutigen Hörbar.

Ein verliebter Chansonier, Patrick Bruel, der einfach nicht melancholisch sein kann, um ein Lied zum Weinen zu schreiben.

Hier finden Sie alle Titel und Interpreten dieser Sendung. [PDF - 233kb]

Sendung: hr2-kultur, "Hörbar", 03.08.2021, 19:04 Uhr.