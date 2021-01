Howard Jones ist einer, der als Elektronik-Pop-Pionier groß geworden ist, damals, in den 80ern noch mit hoch toupierten Haaren und glitzernden Jackets, später dann als erfolgreicher Produzent vieler Bands und in One-Man-Konzerten mit viel Elektronik oder solo am Klavier. Denn: Er ist vor allem auch ein ziemlich guter Pianist.

Er hat sich wieder ans Klavier gesetzt, allein auf eine Bühne, und im Live-Stream für seine Fans gespielt – die Songs aus seinen Hits, die am besten in diese Corona-Zeit passen. Daraus entstanden ist das Album "Live at Siyan".

Makaber, gnadenlos, britischer Humor eben - mitten aus dem Leben gegriffen: das sind die Tiger Lillies aus London. Wir spielen von ihnen "Go" - ein Plädoyer, das Leben zu leben, denn: in jeder Phase des Lebens kann es passieren, dass man plötzlich und ohne Vorwarnung abberufen wird. Sei dir dessen bewusst! So lautet die Botschaft der Tiger Lillies…

Wunderschöne Klänge von einer hochgelobten Formation auf dem Gebiet der Globalen Musik: The Breath ist ein irisch-englisches Duo. Hinter dem Namen verbergen sich der Gitarrist Stuart McCallum und die Sängerin Ríoghnach Connolly.

Die Formation Omiri aus Portugal, Coralie Clément aus Frankreich oder auch das brasilianisch-finnisch-australische Subsonic Trio sind weitere Gäste an der Hörbar.

Hier finden Sie alle Titel und Interpreten dieser Sendung. [PDF - 234kb]

Sendung: hr2-kultur, "Hörbar", 04.01.2021, 19:04 Uhr.