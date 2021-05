Marianne Faithful begleitet uns musikalisch jetzt schon seit rund 60 Jahren. 1964 begann sie ihre Karriere mit "As Tears Go By". 75 Jahre alt ist sie mittlerweile und gerade ist ihr neues Album namens "She Walks In Beauty" erschienen - in Kollaboration mit dem Komponisten und Multiinstrumentalisten Warren Ellis.

Die Aufnahmen zu dem Album haben kurz vor und während des ersten Covid 19-Lockdowns stattgefunden. Marianne Faithful hatte sich selbst mit dem Virus infiziert und wäre nach eigener Aussage fast daran gestorben. Vielleicht war auch das der Grund, dass sie "She Walks In Beauty" entschieden vorangetrieben hat. Damit erfüllt sich Faithfull den lang gehegten Wunsch, ein Album aufzunehmen, das Poesie der britischen Romantik mit Musik verbindet.

Außerdem haben wir noch viele andere Musiker*innen für Sie ausgesucht, wie etwa Bobby McFerrin, Lila Downs und Seattlemusic.

Hier finden Sie alle Titel und Interpreten dieser Sendung. [PDF - 234kb]

Sendung: hr2-kultur, "Hörbar", 04.05.2021, 19:04 Uhr.