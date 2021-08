Stellen Sie sich vor, Sie sitzen vor einem UKW-Radio und wechseln nach jedem Stück nicht nur den Sender sondern auch das Land. Genau nach diesem Prinzip geht es, wenn Matthias Frey beim Festival "LOCAL MUSIC STAGE" im Kulturclub Biebrich mit seinen Mitstreitern aus Indien, dem Irak und Deutschland die Bühne betritt.

In unserem heutigen Fokus blicken wir auf das kommenden Wochenende – genauer gesagt auf den 7. August. Da wird es ein Konzert mit dem Weltmusiker und Pianisten Matthias Frey beim "LOCAL MUSIC STAGE"-Festival im Kulturclub Biebrich geben. "Weltempfänger-Konzert" ist es genannt und präsentiert Matthias Frey & Friends. Inspiriert ist dieses gemeinsame Konzert der fünf Solisten durch ein Erlebnis aus vergangenen Zeiten: an einem alten analogen UKW/KW-Radio den Sendersuchknopf drehen, um in die weite Welt zu lauschen.

Das passt zu den unterschiedlichen Einflüssen und der Herkunft der Musiker. Mit dabei sind: der Perkussionist Ramesh Shotham aus Indien, der deutsche Cellist Christopher Herrmann, ebenfalls aus Deutschland, Marko Mebus an der Trompete, Rageed William aus dem Irak an Duduk und Nay und der Leader des Ensembles: Matthias Frey am Piano.

