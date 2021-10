"Utopia. Eine Konzertreise" heißt die neue Bühnenproduktion von und mit Konstantin Wecker. Der Liedermacher gehört seit Jahrzehnten zu den besten in Deutschland und er ist ein sehr politischer Denker.

Mit seinem Bühnenprogramm ist er aktuell auf Tour und macht am Montag, den 11. Oktober, Halt in der Alten Oper Frankfurt. In seinem neuen Programm wird es die beliebten Wecker-Klassiker geben, sowie eigene Texte, Gedichte und Gedanken im Dialog mit Texten anderer Kolleg:innen.

Außerdem sind mit dabei:

Einer der erfolgreichsten Künstler Frankfurts: DJ, Produzent und Musiker Shantel, Frank Sinatra mit "This town", einer Komposition von Lee Hazlewood, und die Brazz Brothers mit dem Titel "Lothodes Maia".

