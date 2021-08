Die Singer/Songwriterin Alice Phoebe Lou kommt ursprünglich aus Kapstadt, mittlerweile ist Berlin ihre Wahlheimat. Die räumliche Nähe ist unser Vorteil, denn am 8. August gibt sie auf der Sommerwiese vor der Jahrhunderthalle ein Konzert.

Die "Sommerwiese" ist eine der geförderten Reihen in Deutschland, die Veranstaltern unter dem Motto "Ins Freie" die Möglichkeit gibt, Open Air-Programme coronakonform anzubieten und damit nicht vollständig von dem Ticketverkauf abhängig zu sein.

Neben Alice Phoebe Lou haben Sie auch die schöne Gelegenheit, das Singer/Songwriterinnen-Duo Romie und Finkbass zu erleben. Mehr Details finden Sie hier .

Der Musiker Raúl Paz weiß woher er kommt, auch wenn er lange im Exil gelebt hat: "Cubano" - ein klares Bekenntnis zu seiner Heimat Kuba.

Der modernen Aufnahmetechnik verdanken wird das posthume Duett "Straighten up and fly right" von Nat King und Natalie Cole.

Hier finden Sie alle Titel und Interpreten dieser Sendung. [PDF - 233kb]

05.08.2021