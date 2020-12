Vier blonde Damen an vier blankpolierten Saxofonen. Sistergold heißt das Frauenpower-Quartett aus Nordhessen, die musikalisch kräftig was drauf haben. Sie haben sich nicht nur für's Ritz schick gemacht – mit Puttin‘ on the Ritz...

Und weil’s so schön war geht's gleich weiter mit dem charmanten Damen-Quartett Les Brünettes. Sie kommen aus dem Raum Mannheim, sind nicht blond, sondern brünett und ihr Instrument ist ihre Stimme. Als Vokalquartett sind sie damit schon seit einigen Jahren richtig erfolgreich.

Dave Brubeck und sein Quartett: Am 6. Dezember hätte er seinen 100. Geburtstag gefeiert. Der Mann, der mit dem Klavierspiel genauso aufgewachsen ist wie mit Tieren. Seine Mutter war studierte Pianistin, sein Vater Tierzüchter. Brubeck studierte anfänglich Tiermedizin. Sein Jugendtraum sei gewesen, dass das von ihm gehütete Vieh den Tourbus des Benny-Goodman-Orchesters stoppen würde, sodass er seinem Idol vorspielen könnte. Er ist dann doch bei der Musik gelandet, hat Größen wie Leonard Bernstein oder auch Arnold Schönberg getroffen und wurde später selbst für viele zum Idol.

Sendung: hr2-kultur, "Hörbar", 05.12.2020, 13:04 Uhr.