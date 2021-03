Zum 80. von Leonhard Cohen haben sich deutsche Liedermacher vor dem Singer/Songwriter verneigt. Darunter auch Reinhard Mey, der den Song "Famous blue raincoat" mit "Sternblauen Trenchcoat" zu seinem eigenen gemacht hat - und das kann sich hören lassen!

Das Trio La Lloronas hat sich zu mehr als einem Geheimtipp der Brüsseler Musikszene entwickelt, denn die Leidenschaft für Soziologie, Aktivismus und Kunst der drei Musikerinnen Sura Solomon (Belgien), Amber in 't Veld (USA) und Marieke Werner (Deutschland) hat sich direkt in Musik gewandelt. Angesichts ihrer unterschiedlichen Herkünfte und Erfahrungen verbindet sich Weltmusik mit Poetryslam und lässt so mehrsprachige und intime, weibliche Poesie entstehen.

Der US-amerikanische Gitarrist Bib Brozman, der im übrigen auch alle möglichen anderen Saiteninstrumente spielt, und der japanische Musiker Takashi Hirayasu haben sich überhaupt erst wenige Stunden vor Aufnahmebeginn kennengelernt, aber offensichtlich hat die Chemie der beiden untereinander sofort funktioniert - nicht gleich auf der sprachlichen, aber ganz klar auf der musikalischen Ebene.

Hier finden Sie alle Titel und Interpreten dieser Sendung. [PDF - 234kb]

Sendung: hr2-kultur, "Hörbar", 06.03.2021, 13:04 Uhr.