Der afrikanische Musiker Toumani Diabaté aus Mali hat sein neues Album "Kôrôlén" mit dem London Symphony Orchestra eingespielt.

Kôrôlén“ stammt aus der Sprache der Madinka (einer Ethnie und Sprache Westafrikas) und bedeutet "von den Ahnen überliefert". Das passt namentlich bestens zu dem Kora-Virtuosen Diabaté als Mitglied der berühmten Griot-Familie, deren musikalische Verwurzelung sich über Generationen zurückverfolgen lässt.

Außerdem können Sie sich zum Beispiel auf die norwegische Sängerin Rebekka Bakken freuen, die von der Aufregung ihres ersten Konzerts in diesem Jahr auf den Social Media-Kanälen berichtet, einem Traditional der nordirischen Folksängerin Cara Dillon und dem Musical-Song "Embraceable you" aus "Girl Crazy", der im Original von George Gershwin stammt und den hier an der Hörbar Jane Monheit singt.

Hier finden Sie alle Titel und Interpreten dieser Sendung. [PDF - 234kb]

Sendung: hr2-kultur, "Hörbar", 06.05.2021, 19:04 Uhr.