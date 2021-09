Ihr Song "Don‘t be so shy" wurde in einer Remix-Version ein Nummer 1 Hit in vielen Ländern und ein Radio-Ohrwurm sowieso. Dabei kann die Künstlerin Imany noch so viel mehr...

Das zeigt sie jetzt eindrucksvoll mit ihrem neuen Werk "Voodoo Cello": Die Zutaten: Eine Stimme, 8 Celli und 12 radikal umarrangierte Pophits…!

Noch aktueller, nämlich noch gar nicht erschienen, ist das neue Album des portugiesischen Künstlers Rodrigo Leão: "A Estranha Beleza Da Vida" soll es heißen und im Laufe des Monats herauskommen. Ein paar Kostproben kursieren schon und die zeigen wieder mal, dass Leão beim Musikmachen gerne in cineastischen Kategorien denkt und komponiert. Seine Musik klingt oft nach Soundtrack, ohne einer zu sein…

Außerdem gibt es ein Stückchen Instrumentalmusik von Paolo Conte, der unvergessene George Moustaki ist zu hören und das Janoska Ensemble aus Bratislava mit seiner unglaublich virtuosen Mischung aus Klassik und slawischer Volksmusiktradition.

Und einen Konzert-Tipp haben wir auch noch für Sie: Pilgern Sie doch mal die Tage zur Sommerwiese vor der Frankfurter Jahrhunderthalle! Da spielt am 11.9. die Formation The Ohohohs konzertante Clubmusik aus Frankfurt.

