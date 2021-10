Wynton Marsalis ist Trompeter und man sagt ihm nach, er sei der vielleicht beste Trompeter aller Zeiten. So behauptet es zumindest sein klassischer Kollege Maurice André.

Wynton Marsalis hat neun Mal einen Grammy gewonnen - und er ist der Gründer des Jazz at Lincoln Center Orchestra, der aktuell wohl erfolgreichsten Big Band des modernen Jazz aus den USA. Mit dieser Formation ist er nächste Woche am 12. Oktober in der Alten Oper Frankfurt zu hören.

Außerdem ist der Chansonier Thomas Fersen mit "Au Café de la Paix" einer unserer Gäste an der Hörbar - mit einem Lied über die Hoffnung: SIE in diesem berühmten Café mitten in Paris zu treffen - und all das, was sie dann gemeinsam unternehmen werden.

Und die Sängerin Lisa Bassenge singt mit ihrem Trio "Blue suede shoes" - Musik von Carl Lee Perkins, die durch Elvis Presley weltberühmt geworden ist.

Hier finden Sie alle Titel und Interpreten dieser Sendung. [PDF - 232kb]

Sendung: hr2-kultur, "Hörbar", 06.10.2021, 19:04 Uhr.