Wer New Orleans Jazz original und originell erleben möchte, der muss jetzt nicht mehr unbedingt ins Mississippi-Delta pilgern. Ein Ausflug an die Bergstraße tut‘s auch.

Dort, im südhessischen Heppenheim, residieren die New Orleans Originals, vier junge Herren, stilecht gekleidet und vom Jazz-Sound der 1920er Jahre beseelt.

Jetzt präsentieren Christian Seeger (Klarinette), Stephan Udri (Trompete), Florian Hofmann (Banjo) und Garrelt Sieben (Sousaphon) ihr Debütalbum "I'll Fly Away". Darauf finden sich neben den Klassikern von Louis Armstrong, King Oliver, Bix Beiderbecke und deren Zeitgenossen auch ein paar Überraschungen: Wie klingt zum Beispiel der Pop-Hit "Love yourself" von Justin Bieber und Ed Sheeran oder der Police-Klassiker "So Lonely" im New Orleans-Style? Und was hat Nina Simone damit zu tun? An der Hörbar erfahren Sie’s!

Hier finden Sie alle Titel und Interpreten dieser Sendung. [PDF - 233kb]

Sendung: hr2-kultur, "Hörbar", 07.06.2021, 19:04 Uhr.