Der Jazz-Pianist Joachim Kühn hat einen Großteil der Corona-Zeit auf Ibiza verbracht und die Zeit in der Zurückgezogenheit und Stille an seinem Flügel kreativ genutzt, um endlich die Idee eines Balladenalbums umzusetzen: "Touch the light" heißt es.

Die Dänin Helene Blum wird von unseren Nachbarn auch gern "Folk-Engel" genannt. Ursächlich hierfür sind ihre blonden Haare und ihre glasklare Stimme und ihr Vermögen, alte traditionelle Lyrik in die Gegenwart zu transferieren.

Außerdem haben wir die Schweizerin Elisa Day mit Poesie von Rainer Maria Rilke und Les Brünettes mit dem Beatles-Song "Penny Lane" zu Gast - und die Band Cobody mit Ex-Musikern der Söhne Mannheims oder auch der MardiGrasBB hält mit ihrem Song "Don’t hate waltzes" ein Plädoyer auf den 6/8-Takt.

Hier finden Sie alle Titel und Interpreten dieser Sendung. [PDF - 233kb]

Sendung: hr2-kultur, "Hörbar", 08.03.2021, 19:04 Uhr.