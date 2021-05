Als Punk-Geiger unter den Klassikern machte Nigel Kennedy Furore. In der Hörbar wandelt er auf folkloristischen Pfaden mit der Band Kroke und der Sängerin Natascha Atlas.

Kennedys Ehefrau Agnieszka ist Polin und brachte ihn in Kontakt mit der Krakauer Künstlerin und damit auch mit der dort ansässigen Band Kroke und das bringt uns in den Genuss des polinischen Volkslieds "Ajde Jano".

Die Sängerin Lisa Bassenge spricht davon, die Dinge durch die Augen eines Kindes zu sehen mit ihrem Song "If I could see the world through the eyes of a child".

Einen sichtlich verliebten Serge Gainsbourg haben wir in seinem Chanson "Douze belles dans la peau". Musik aus seinen Anfängen als Chansonier, aus dem Jahr 1958. Es sollte eine unvergleichliche Karriere werden, die weit über Gainsbourgs Tod vor 20 Jahren (im März 1991) reicht. Bis heute berufen sich viele seiner jungen Kollegen in Frankreich auf ihn als Komponisten und Sänger.

Hier finden Sie alle Titel und Interpreten dieser Sendung. [PDF - 235kb]

Sendung: hr2-kultur, "Hörbar", 08.05.2021, 13:04 Uhr.