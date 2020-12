Felicitas Mietz alias Fee. - mit Punkt übrigens, so viel Zeit muss sein, denn darauf legt sie wert. Nach eher durchwachsenen Erfahrungen mit dem Big Business in der Musikbranche, versucht sie jetzt, ihr eigenes Ding zu machen: ein paar Nummern kleiner vielleicht, mit Crowdfunding und so, aber dafür hat sie die Kontrolle über das, was künstlerisch passiert.

"Ich glaube, manchmal ist‘s okay", singt Fee., wenn die Momente des Selbstzweifels, wo einem alles zu viel wird und man den Rest der Welt mit all ihren Problemen mal für einen Moment ausblenden möchte, überkommen - und wer wollte ihr da widersprechen?! Diese und andere Songs finden sich auf dem neuen Album der hessischen Musikerin. "Nachtluft" heißt es und ist durchaus mal ein genaueres Hinhören wert.

Jeff Cascaro ist einer der großartigsten Jazzsänger, die dieses Land zu bieten hat. Punkt. Wer davon immer noch nicht überzeugt ist oder (noch bedenklicher!) noch nie von Jeff Cascaro gehört haben sollte, hat hier die Gelegenheit - mit dem Song "My Babe" und der Unterstützung der exquisiten Rhythmusgruppe mit Roberto di Gioia am Klavier, Christian von Kaphengst als Bassist und mit Jörg Achim Keller an den Drums.

Der brasilianische Singer/Songwriter Ian Lasserre mag neu sein, seine Musik klingt dennoch vertraut: eine unaufgeregte, elegante Mischung aus Musica Popular Brasileira und elaborierteren Popsounds, eher minimalistisch und mit einem gehörigen Schuss der brasilien-typischen "Saudade", der bittersüßen Schwermut, ausgestattet. Mit "Atimo" erscheint sein zweites Album, erschienen bei einem schwedischen Label namens ajabu! Records.

Und eine Neuvorstellung hab ich für Sie noch auf Lager: Pat Metheny bereitet sein neues Album vor. "Road to the sun" soll es heißen und irgendwann im nächsten Jahr erscheinen. Einen Ausschnitt daraus gibt es jetzt schon zu hören, einen Satz aus dem Titelwerk nämlich, "Road to the sun", insgesamt auf sechs Sätze ausgelegt und von Metheny für das Los Angeles Guitar Quartet komponiert.

Hier finden Sie alle Titel und Interpreten dieser Sendung. [PDF - 234kb]

Sendung: hr2-kultur, "Hörbar", 08.12.2020, 19:04 Uhr.