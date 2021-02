Ewo² oder auch "das kleine elektronische Weltorchester – Bewegung im Quadrat" - das Kürzel steht für eine Handvoll engagierter und erfahrener Musiker*innen aus dem Rhein-Neckar-Raum, gestählt von unzähligen Auftritten bei Festivals, Gewerkschaftstreffen und Kundgebungen.

Unrecht benennen, sich solidarisch zeigen, für mehr Gerechtigkeit in der Welt kämpfen: viele der Lieder von ewo² tragen eine klare Botschaft, wollen etwas verändern. Aber manchmal können Bernd Köhler und seine Leute sich und ihre Szene auch einfach mal mit einem Augenzwinkern ein bisschen auf die Schippe nehmen. Manchmal braucht’s eben gerade die linken Vögel und schrägen Kauze, um Bewegung in Gang zu bekommen… "Avanti Popolo 3" heißt ihr jüngstes Album.

"Er sei nur so viel Jazzer, wie es der Klassiker in ihm zulasse" hat der Jazzgitarrist und Pianist Ralph Towner mal gesagt. Das könnte aber genauso zutreffen auf den Pianisten Daniel Masuch, der nämlich nicht nur Jazzpiano, sondern auch ganz klassisch Cembalo studiert hat – und diese Welten versucht er für sich (und uns) zu vereinen. Gemeinsam mit Bassist Stefan Werni ist gerade das gemeinsames Duo-Album "At The Edge of The World" erschienen und das verpasst neben drei Eigenkompositionen auch Stücke der Beatles, von Ennio Morricone, Lars Danielsson und – J.S. Bach einen neuen Anstrich.

Weiter geht es quer durch Länder, Stile und Kulturen - mit der traditionellen Folkband Liguriani aus Oberitalien, der Gruppe MoZuluArt mit À-cappella Kunst aus Südafrika und dem elektronischen Klangmeister der tanzenden Derwische, Mercan Dede.

Hier finden Sie alle Titel und Interpreten dieser Sendung. [PDF - 233kb]

Sendung: hr2-kultur, "Hörbar", 09.02.2021, 19:04 Uhr.