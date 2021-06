Ozan Ata Canani kam als Teil einer sog. "Arbeitergastfamilie" im Alter von 12 Jahren nach Deutschland - das war in den 70ern. Er machte Mittlere Reife, ging arbeiten und – machte Musik! Mit seiner Idee der kulturellen Verständigung zwischen Türken und Deutschen war er seiner Zeit voraus.

Dass er dabei teilweise auf Deutsch sang und in Liedern wie "Deutsche Freunde" auch die Probleme dieser Integration besang, damit konnte damals weder die deutsche noch die türkische Seite besonders viel anfangen. Jetzt erscheinen seine Lieder von damals endlich gesammelt auf einem Album - mit ein paar Jahrzehnten Verspätung, aber immerhin!

Neu erschienen ist auch die folgende Aufnahme, und zwar exakt gestern, zum 130. Geburtstag von Cole Porter: "It's all right with me", einer seiner Songs, gesungen von einem gewissen Mitch Winehouse. Und Sie liegen völlig richtig, wenn Sie diesen Musiker mit Amy Winehouse in Verbindung bringen, er ist ihr Vater.

Außerdem haben wir Nick Cave mit seinem neuesten Projekt "Carnage" mit Warren Ellis in Sendung, und v.a.m.

Sendung: hr2-kultur, "Hörbar", 10.06.2021, 19:04 Uhr.