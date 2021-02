"Uns geht’s gut"- so steht das (übersetzt) auf der ersten Plattenhülle für diese Ausgabe. Na, das ist doch mal ´ne Aussage in diesen Tagen, macht richtig Mut. Danke schon mal dafür, Joo Kraus!

"We are the world" – nicht die schmalzige Michael Jackson Hymne, wohlgemerkt, sondern eine von 10 Neukompositionen des Ulmer Trompeten-Derwischs Joo Kraus für sein aktuelles Album "We Are Doing Well". Joo Kraus ist schon seit den 90er Jahren zuständig für die stilübergreifende und (meistens) gut gelaunte Fusion des Jazz mit HipHop, Funk, Soul, Drum’n’Bass, Elektro und, ja, auch Pop.

Volker Bertelmann alias Hauschka darf ja zur Zeit auf den ganz großen Jackpot hoffen: seine Musik zum Film "Ammonite" ist auf einer Shortlist zur Nominierung für den Oscar als bester Soundtrack gelandet. Wir halten Sie auf dem Laufenden!

Eine neue Amparo Sanchez zeigt sich uns auf dem Album "La niña y el lobo". Wer die Spanierin hauptsächlich noch von ihrer Madrider Band Amparanoia kennt, wie sie mit wilder Mestizo-Musik neben Leuten wie Manu Chao die Mestizo-Szene aufgemischt hat, der dürfte sich wundern angesichts dieser ruhigen, zurückgenommenen Lieder. Der Hintergrund ist allerdings auch ein ziemlich ernster: Sanchez stellt sich mit diesen Liedern nämlich ihrer Vergangenheit, die von schlimmen Phasen häuslicher Gewalt geprägt war.

Außerdem haben wir Musik von dem Iiro Rantala String Trio, von der aus dem Sudan stammenden Sängerin Rasha und dem populären Duo 2Cellos, bestehend aus Luka Sulic und Stjepan Hauser.

Hier finden Sie alle Titel und Interpreten dieser Sendung. [PDF - 232kb]

Sendung: hr2-kultur, "Hörbar", 11.02.2021, 19:04 Uhr.