Die Libanesin Tania Saleh hat bittersüße Klänge und Texte in ihr Album "10 A.D." gepackt - After Divorce.

Die Lieder geben einen Einblick in die Lebenswelten von Frauen in einem Land wie dem Libanon. So umgarnend die Melodien sind, so klar ist ihr Plädoyer für die Selbstbestimmung.

Die Band "Bube Dame König" aus Halle kombiniert ihre Erfahrung aus der internationalen Folk-Szene mit altem deutschen Liedgut und Klängen von Drehleier oder Maultrommel.

Dieser Song funktioniert wunderbar als Jazznummer, als hätte es das Pop-Original der Eurythmics in den 1980ern nie gegeben: die Schwedin Jessica Pilnäs mit "There must be an angel".

Sendung: hr2-kultur, "Hörbar", 11.05.2021, 19:04 Uhr.