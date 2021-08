Aus der Provinz Jämtland im hohen Norden Schwedens stammt das Vokalquartett Kongero: Lotta Andersson, Emma Björling, Anna Larsson and Anna Wikenius.

Ganz ähnlich wie ihre noch populäreren Kolleg*innen und Landsleute von The Real Group hauchen sie traditionellen schwedischen Folksongs mit ihren intensiven à cappella-Arrangements neues Leben ein. Und das nun schon seit 15 Jahren. Da ist eine Jubiläumsfeier fällig! Die vier Damen lösen das mit dem Album "Live in Longueuil" ein, aufgenommen bei einem Konzert in der kanadischen Provinz Québec. Anrührende, inspirierende Vokalkunst zwischen Tradition und Moderne!

Nynke, Muito Kaballa und viele andere mehr laden außerdem zu "Musik grenzenlos" ein.

11.08.2021