Irischstämmig, Rotschopf und als Gitarristin Teil der Psycho Punk Band Feels, zeigt Shannon Lay auf ihrem Soloalbum "Geist" aber eine eher sanfte Seite ihrer musikalischen Natur.

Razia Said aus Madagaskar ist viel in der Welt herum gekommen und dann nach New York City gezogen. Sie setzt sich vehement für den Erhalt der Natur in ihrer Heimat ein, insbesondere gegen die illegalen Abholzungen auf Madagaskar.

"When I do count the clock" – was der große William Shakespeare wohl zu dem Song gesagt hätte? Der Text stammt nämlich aus einem seiner Sonette, und vertont hat ihn – wunderbar stilvoll, so die Einschätzung der Redaktion - die belgische Sängerin und Pianistin Caroll Vanwelden.

Hier finden Sie alle Titel und Interpreten dieser Sendung. [PDF - 232kb]

Sendung: hr2-kultur, "Hörbar", 12.10.2021, 19:04 Uhr.