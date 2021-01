Passenger heißt einer der erfolgreichsten Singer/Songwriter aus Großbritannien. 2012 wurde er mit seinem Song "Let her go" zu einem Weltstar. Inzwischen gibt es schon 12 Alben von ihm und sein 13. ist gerade frisch erschienen - mit dem Titel: "Songs for the drunk and broken hearted" – Lieder für die Betrunkenen und die mit gebrochenen Herzen“.

Genau daran litt der aus Brighton stammende Passenger in den letzten Monaten: einer Trennung, die er zu verkraften hatte. Der Titel würde vermuten lassen, dass wir es hier mit äußerst depressiven Stücken zu tun bekommen. Bei weitem gefehlt: Passenger ist einer, der Fröhliches schreibt, auch wenn er nachdenklich in seinen Texten ist.

Besuch aus New Orleans: Die Dirty Dozen Brass Band aus New Orleans mit ihrem "Georgia Swing".

"Perfume de gardenias" von Lila Downs zeigt, was der Geruch einer Blume alles auslösen kann... Nicht ohne Grund sind viele Parfüms in ihrer Basis/ihrem Ursprung dem Duft einer Blume zugeordnet. Da kann man schon mal schwach werden...

Hier finden Sie alle Titel und Interpreten dieser Sendung. [PDF - 234kb]

Sendung: hr2-kultur, "Hörbar", 13.01.2021, 19:04 Uhr.