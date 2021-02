Ist schon ein Schlitzohr, dieser Carlos Núñez – Flötist und Dudelsackspieler aus dem nordwestspanischen Galizien. Er weiß einfach, wie man’s machen muss, damit der Anspruch auf möglichst authentische Folklore mit pfiffigen Crossover-Ideen zusammenpasst.

"A orillas del Rio Sil" heißt das Stück, das die galizische Musik mit dem rauen Flamencogesang von Carmen Linares zusammenbringt.

Von Spanien reisen wir einmal quer übers Mittelmeer, an den Balearen vorbei, auch an Korsika und Sardinien, und dann landen wir in…Italien. Genauer gesagt in Crotone, der Heimat des Liedermachers Sergio Cammariere.

Passend zum Wetter hat die japanische Pianistin Shoko Kuroe gerade ein ganzes Album unter dem Titel "Snow" veröffentlicht.

"poetryfied" hat die Jazzsängerin Sara Decker aus Aachen ihr aktuelles Album genannt. Für sie ist es ein bisschen wie heimkommen, nach umtriebigen Jahren in der New Yorker Jazzszene. Ankommen, auch bei der deutschen Sprache in ihren Liedern.

Hier finden Sie alle Titel und Interpreten dieser Sendung. [PDF - 233kb]

Sendung: hr2-kultur, "Hörbar", 13.02.2021, 13:04 Uhr.