Marisa Monte ist eine Pop-Ikone in ihrem Heimatland und veröffentlicht jetzt nach zehn Jahren ein neues Album: "Portas".

Die 4-fach mit dem Latin Grammy ausgezeichnete Singer-Songwriterin Marisa Monte präsentiert 16 neue Songs irgendwo zwischen Pop und Samba-Rhythmen mit einer großen Portion Romantik. Das Album ist während der Pandemie in Zusammenarbeit mit langjährigen brasilianischen Freunden wie dem Oscar-nominierten Songwriter Carlinhos Brown, dem Rockstar und Gitarristen Marcelo Camelo und dem preisgekrönten Schriftsteller und Musiker Arnaldo Antunes entstanden.

"Yes we can can" kommt von einem überzeugten und überzeugendem Harry Connick jr., bei uns an der Hörbar mit einer Aufnahme dieses Stücks von Allen Toussaint aus dem Jahr 2006.

Außerdem ist die Band Spyro Gyra mit dem Song "The deep end" mit dabei, um nur eine von vielen zu nennen.

Hier finden Sie alle Titel und Interpreten dieser Sendung. [PDF - 234kb]

Sendung: hr2-kultur, "Hörbar", 13.07.2021, 19:04 Uhr.