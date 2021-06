"Die Letzten ihrer Art" heißt das Bühnenprogramm, mit dem die fränkische Gruppe "Gankino Circus" auf Tournee unterweges ist. Sie machen "Konzertkabarett", das stets von einem gewissen Augenzwinkern in ihren Texten begleitet ist.

Ihre Musik regt eindeutig zum Tanzen an - aber überzeugen Sie sich doch selbst davon, denn ab dem 19. Juni spielen sie in Nidderau live - Open Air - auf dem historischen Marktplatz in Windecken. Stationen in Friedberg und Rheinheim folgen. Mehr Details finden Sie hier .

"Halt mich fest und lass nicht mehr los..." (Hold me tight and don't let got) - wenn die Liebe stark ist… lautet die Botschaft des US-amerikanischen Duos Tuck & Patti, das für viele Jazzduos mit Gesang und Gitarre ein großes Vorbild ist.

Und ein hessischer Musiker, der Pianist und Komponist Matthias Frey, lädt Sie jetzt dazu ein, eine Brücke zu überschreiten: "Crossing the bridge".

Hier finden Sie alle Titel und Interpreten dieser Sendung. [PDF - 233kb]

Sendung: hr2-kultur, "Hörbar", 14.06.2021, 19:04 Uhr.