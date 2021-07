Wir stellen den Musiker Reinhold Beckmann vor, der am kommenden Samstag, den 17. Juli, in den Bürgerhäusern Dreieich mit seiner Band zu Gast ist. Auf dem Programm steht Musik aus seinem dritten Studioalbum "Haltbar bis zum Ende".

Wenn’s vollbracht ist" ist einer der Titel, der im Original übrigens von Bob Dylan stammt. Beckmann ist ein sehr sympathischer Geschichtenerzähler und ein beachtlicher Musiker, der den meisten wohl noch als TV-Moderator bekannt sein dürfte. Seine Talkshow hat über viele Jahre das Spätabendprogramm der ARD geprägt. In den letzten Jahren ist er aber mehr und mehr als Musiker in Erscheinung getreten.

Ben Harper und die Blind Boys of Alabama mit "Take my hand" oder aber der Jazzgitarrist Michael Sagmeister im Duo mit Marimba-Spieler Dave Samuels mit "Samba Pa’Dos" sind weitere Musiker*innen in unserem Line-Up.

Hier finden Sie alle Titel und Interpreten dieser Sendung. [PDF - 233kb]

