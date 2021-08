Sezen Aksu ist ein ganz großer Star der türkischen Musikszene. über 40 Millionen Tonträger soll diese Künstlerin allein in ihrer Heimat verkauft haben - und wenn sie mal zu einem ihrer Konzerte nach Deutschland kam, dann war auch hier immer richtig was los.

Musikalisch haben wir mal wieder eine Menge vor an der Hörbar:

Da ist zum Beispiel der kanadische Künstler Aidan Knight, der von Kennern der Indie-Folk- oder gar Indie-Rockszene zugeordnet wird. Sein selbstbetiteltes Soloalbum hat vor allem aber auch sehr ruhige, introvertierte und stimmungsvolle Songs zu bieten.

In der Zurückgezogenheit einer einfachen Hütte im Bundesstaat New York ist binnen von vier Wochen ein folkiges Album von Sufjan Stevens und seinem Labelkollege Angelo De Augustine entstanden. "A Beginner’s Mind" heißt es und soll am 24. September erscheinen. Einen Vorgeschmack daraus erwartet sie hier - sowie zum Beispiel

Filmmusik von Michael Nyman aus dem "Kontrakt des Zeichners", Charlotte Ramplings "Je suis farniente" oder die Interpretation der Irish Folk Nummer "The naked man in the whirlpool" von der Gruppe Cara.

Hier finden Sie alle Titel und Interpreten dieser Sendung. [PDF - 234kb]

Sendung: hr2-kultur, "Hörbar", 14.08.2021, 13:04 Uhr.