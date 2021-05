Das Gypsy Swing Ensemble mit Sologitarre, Rhythmusgitarre und Kontrabass wird um Gismo Grafs Schwester Cheyenne bereichert, die dem Song "You sent me flying" von Amy Winehouse einen ganz neuen Dreh verleiht – weit über die typische Django Reinhardt Standard-Welt hinaus.

Pierre Lamy alias Polo, der in den Achtzigern als Sänger und Gitarrist bei der französischen Rockband Satellites verortet war, ist hier stilistisch ganz anders unterwegs: mit surrealistisch angehauchten Chansons, wie in "La Fée Clochette" - einer Geschichte von den enttäuschten Erwartungen einer Liebesnacht.

Der Berliner Liedermacher Manfred Maurenbrecher ist ein musikalischer Poet, einer von der aufrechten, undiplomatischen Sorte, unprätentiös, manchmal ungehobelt, immer ehrlich und schonungslos – sich selbst und anderen gegenüber. Wir spielen "Das Dunkel von mir" von seinem Album "Inneres Ausland".

Hier finden Sie alle Titel und Interpreten dieser Sendung. [PDF - 234kb]

Sendung: hr2-kultur, "Hörbar", 15.05.2021, 13:04 Uhr.