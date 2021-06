Der vielfach ausgezeichnete Musiker Ivan Santos ist ein herausragender Singer-Songwriter und Lyriker aus Paraiba, dem tropischen Nordosten Brasiliens. Und wenn das Ivan Santos Trio spielt vermittelt es vom ersten Ton an eine gehörige Portion lateinamerikanisches Lebensgefühl.

n seinem Trio ist die ebenfalls brasilianische Percussionistin Angela Frontera und der Frankfurter Bassist Marc Inti von der Partie. Und das Beste: Am kommenden Donnerstag, 17. Juni, spielt das Trio live in der FABRIK in Frankfurt / Sachsenhausen. Beginn des Konzerts ist um 20 Uhr. Karten gibt es nur wenige, also: seien Sie schnell, wenn Sie dabei sein wollen!

Außerdem mit dabei:

Jamie Cullum, gern gesehener Gast an der Hörbar und seines Zeichens Jazzpianist, Sänger und Komponist,

Jacques Brel mit einem seiner schönsten Liebes-Chansons "Quand on a que l’amour" (wenn einem nur noch die Liebe bleibt) - eine poetische Hymne auf das, was wir alle uns am sehnlichsten Wünschen, Liebe und

das Gary Burton Quintet mit dem Titel "Ladies in Mercedes", um nur ein paar Musiker*innen zu nennen.

