Der deutsche Singer/Songwriter Gregor Meyle hat ein neues Album veröffentlicht, eine Art "Best-of" seiner bisherigen Karriere - mit dem versöhnlichen Titel "Tutto andrà bene" – Alles wird gut.

Über die Jahre hat sich für Gregor Meyle eine feste Liveband ergeben, zu der auch die Sängerin Larua Bellon gehört.

Bis über beide Ohren verliebt: ja, das ist sie in diesem Lied: die schwedische Jazzsängerin Rigmor Gustafsson mit "The way he makes me feel", von Michel Legrand komponiert

"Dans ma rue" – In meiner Straße: ZAZ interpretiert dieses Stück der großen Edith Piaf... - und tja, bei ZAZ war von Anfang klar, diese junge Sängerin hat stimmlich viel Ähnlichkeit mit der wahrscheinlich größten Chanson-Sängerin, die man in Frankreich kennt.

Hier finden Sie alle Titel und Interpreten dieser Sendung. [PDF - 234kb]

Sendung: hr2-kultur, "Hörbar", 15.12.2020, 19:04 Uhr.