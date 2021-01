Guy Marchand gilt als einer der wenigen "Crooner" unter den französischen Sängern. Ein Mann vom alten Schlag: er liebt schnelle Autos, den Jazz und, natürlich – die Frauen. Dieses Jahr wird Marchand 84 Jahre alt.

"Jasmine" heißt der Titel aus dem aktuellen Album "Scorpio rising" des Jazztrios Triosence rund um den Pianisten Bernhard Schüler aus Kassel.

"Frida" ist eine Sehnsuchtsfigur, die der große Chansonier Jacques Brel in einem seiner Chansons zur Hauptfigur gemacht hat: Frida als das Sinnbild für die Hoffnung eines jungen Mannes, der aus einfachen Verhältnissen kommt. Jahre später hat der französische Sänger und Gitarrist Sanseverino diese Idee aufgegriffen und hat jener Frida ein neues Stück gewidmet: in Form eines für ihn typischen Gypsy-Swing.

Der US-amerikanische Sänger und Pianist Mose Allison hat sein Leben in Tippo, Mississippi, verbracht und gehört zu den Legenden der Blues- und Rockgeschichte. Bands wie die Rolling Stones oder The Who wurden von ihm beeinflusst.

