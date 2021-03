Der Frankfurter Gitarrist Max Clouth, der elektronische Musiker Kabuki und die Cellistin Sophie-Justine Herr haben gemeinsam ein neues Album veröffentlicht. "Lucifer Drowning in a Sea of Light“ heißt es und erscheint am 30. April. Zwei vorab veröffentlichte Singles gibt es aber schon jetzt.

Ihre Intention war, möglichst viel analog und wenig digital zu denken. Das Ergebnis sollte eigentlich nur in eine Vinyl-Veröffentlichung münden – wir haben die Audiofiles aber dann doch digital bekommen.

"When somebody thinks you’re wonderful" von Bryan Ferry – da kann der Tag ja nur gut laufen, wenn einem die Liebe so direkt begegnet!

"Take my hand" – Nimm meine Hand, sagen jetzt der Singer-Songwirter Ben Harper und die Blind Boys of Alabama in sehr bluesig-erdiger Form und mit viel Gefühl für den Groove.

Hier finden Sie alle Titel und Interpreten dieser Sendung. [PDF - 233kb]

Sendung: hr2-kultur, "Hörbar", 16.03.2021, 19:04 Uhr.