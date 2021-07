Hörbar 16.07.2021 | THE OHOHOHS u.a.

"Sturm und Drang" heißt das neue Album des Frankfurter Duos THE OHOHOHS , das im Herbst dieses Jahres erscheinen soll. Und wenn Sie dabei an Franz Schubert denken, dann haben sie mit dieser Assoziation vollkommen recht!

Aktuelles Video THE OHOHOHS feat. Maja Bader - Der Tod und das Mädchen bitte hier klicken .

Vielleicht? JA, vielleicht! Oder doch eher vielleicht? Wir fragen Lila Downs, die jetzt Osvaldo Farrés bekannten Song "Perhaps, perhaps, perhaps" singt und uns vielleicht aufklären kann.

Auch mit dem nachdenklichen Song von George Moustaki mit dem Titel "Wir wollten den Lauf der Zeit verändern" gibt es vielleicht Klärungsbedarf.

Sendung: hr2-kultur, "Hörbar", 16.07.2021, 19:04 Uhr.