Bei den Projekten des Ensembles One Earth Orchestra geht das Musikalisch-Künstlerische Hand in Hand mit den drängenden Themen unserer Zeit: Interkulturalität und Völkerverständigung, Ökologie und Biodiversität.

Das neue Album "Journey" zeichnet diese Reise nach und zeigt sowohl die Vielfalt musikalischer Ausdrucksformen in der Welt als auch die Erkenntnis, dass wir Menschen überall auf dieser Welt durch die gemeinsame Sprache der Musik verbunden sind.

Voraussichtlich Ende September soll die neue Platte von Diana Krall mit dem Titel "This Dream Of You" erscheinen. Einen kleinen Vorgeschmack gibt es bei uns in Sendung mit dem Song "How deep ist the ocean". Auch diesem längst auserzählt scheinenden Klassiker verleiht sie noch einmal einen neuen Dreh.

Außerdem sind zum Beispiel Omar Sosa & Seckou Keita, Haindling aus Bayern und das norwegisch-schwedische Folkquartett RIM unsere Gäste.

Hier finden Sie alle Titel und Interpreten dieser Sendung. [PDF - 232kb]

Sendung: hr2-kultur, "Hörbar", 16.082021, 19:04 Uhr.