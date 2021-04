Vor 20 Jahren tauchte die US-Amerikanerin Norah Jones mit ihrem ersten Album "Come Away With Me" auf und eroberte ein internationales Publikum wie im Sturm. Seitdem sind insgesamt acht Studioalben von ihr erschienen. Aber nie gab es ein Livealbum von Norah Jones.

Jetzt, da die Corona-Pandemie das Tourleben für sie zum Erliegen gebracht hat, kommt es: "…‘Til we meet again" heißt es treffend. Mit 14 Songs aus Konzerten zwischen 2017 und 2019, die in den USA, Frankreich, Italien, Brasilien und Argentinien mitgeschnitten wurden.

Außerdem in dieser Ausgabe:

Mr. Buena Vista Social Club, Ibrahim Ferrer, weilt zwar nicht mehr unter uns, aber Blumen verschenkt er noch immer mit "Dos Gardenias" - bis heute berührend schön.

Der französische Chansonnier Vincent Delerm erzählt von einem Wiedersehen im Zoo und zitiert dabei immer wieder einzelne Tiere.

Hier finden Sie alle Titel und Interpreten dieser Sendung. [PDF - 233kb]

Sendung: hr2-kultur, "Hörbar", 19.04.2021, 19:04 Uhr.