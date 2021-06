Dee Dee Bridgewater gilt nach Betty Carter als die legitime Nachfolgerin der Jazz-Legende Ella Fitzgerald. Tatsächlich ist sie eine der versiertesten Sängerinnen ihrer Generation in den USA. Und auf französisch kann sie auch singen....

Coolness beweisen Nils Landgren und seine Funkunit mit "Thank you for the music". Das Original von ABBA funktioniert hier aber auch mit einem Sänger und dem guten Songwriting von Benny Andersson und Björn Ulvaeus.

Da treffen sich ein indischer Rechtsanwalt, der in Singapur lebt, und ein irischer Traveller zufällig über einen gemeinsamen Freund in Calicut / Indien. Seitdem machen der Ire Declan Murray und der Inder Amith Narayan als Duo "The Unseen Guest" musikalisch gemeinsame Sache.

Und natürlich begrüßen wir noch viele weitere Gäste an der Hörbar, wie zum Beispiel Yasmin Levy, Faada Freddy und Renaud Garcia-Fons.

Hier finden Sie alle Titel und Interpreten dieser Sendung. [PDF - 234kb]

Sendung: hr2-kultur, "Hörbar", 19.06.2021, 13:04 Uhr.