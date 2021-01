Der Songwriter Svavar Knútur aus Reykjavik hat das Coronajahr 2020 für eine Neufassung einiger seiner Songs der letzten Jahre genutzt. Auf dieser Mini-CD "Bil – Between" reduziert er vor allem seine poppigeren Titel auf den songschreiberischen Kern und bricht sie herunter auf ein quasi kammermusikalisches Format.

Er ist ja bekannt für eine relativ große stilistische Bandbreite – von der zart gehauchten Ballade zur Ukulele bis zum ausgewachsenen Popsong.

Dass sich Teenager für Jazz begeistern, passiert nicht allzu häufig. Umso erstaunlicher ist, was wir von dieser jungen Dame aus Barcelona zu hören bekommen: Andrea Motis. Sie singt wie eine Große und spielt auch noch Trompete dazu, als wäre Chet Baker wieder unter den Lebenden…

Chapeau für Dame Shirley Bassey, die im November 2020 tatsächlich ein neues Album veröffentlichte, ihr insgesamt 71. (!). Und das kann sich wirklich hören lassen, was die Diva hier aufgenommen hat unter dem Titel "I Owe it all to You". Ein Dank an ihre Fans, denen sie – wie dieser Titel ausdrückt – alles verdankt, neben ihrem riesigen Talent, versteht sich.

Hier finden Sie alle Titel und Interpreten dieser Sendung. [PDF - 232kb]

Sendung: hr2-kultur, "Hörbar", 20.01.2021, 19:04 Uhr.