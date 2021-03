Der Cantautore Sergio Cammariere ist seit seinem Auftritt beim berühmten Festival von San Remo in Italien von der Liedermacher-Szene nicht mehr wegzudenken. "Sorella mia" ist seiner Schwester gewidmet.

Folkmusik at it’s best: In dem Song "The cobbler’s daughter" (Die Tochter des Schusters) erzählt die britische Musikerin Kate Rusby eine wilde Geschichte, die mit einer Liebelei begann und in einem Desaster endete.

"Bluba Lu" ist ein bulgarisches Tandem mit den Musikern Konstantin Katsarski und Dimitar Paskalev. Ihr moderner elektronischer Sound ist mit originellen Instrumentalkompositionen gepaart.

Außerdem haben wir Musik aus dem Jahr 1971 für Sie ausgesucht: Jethro Tull mit "Cheap day return" - komponiert, na klar, von Ian Anderson.

Hier finden Sie alle Titel und Interpreten dieser Sendung. [PDF - 234kb]

Sendung: hr2-kultur, "Hörbar", 20.03.2021, 13:04 Uhr.