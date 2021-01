Auf halber Strecke von Barcelona nach Conakry, der Hauptstadt Guineas, treffen wir auf die junge Sängerin Nakany Kanté, die uns ihr neues Album vorstellt: "De Conakry a Barcelone".

Der Titel des Albums benennt ziemlich exakt die beiden geographischen und kulturellen Pole, zwischen denen sich ihr bisheriges Leben abgespielt hat. Ihr Talent kann sich aber erst entfalten, als sie auf einen Musiker aus Katalonien trifft und mit ihm nach Barcelona geht. Hier entwickelt sich ihre Karriere als Sängerin in diversen Bands, erste Plattenaufnahmen folgen und sie pendelt zwischen beiden Orten, die musikalischen Einflüsse der verschiedenen Kulturen in sich aufsaugend. "De Conakry a Barcelone" erzählt also auch ihre eigene Geschichte, hin- und hergerissen zwischen diesen beiden so unterschiedlichen Gesellschaften.

Der englische Folkmusiker James Robert Matthew Auger hat sich vor einiger Zeit in Schweden, irgendwo "in the middle of nowhere" niedergelassen, um in der Einsamkeit der Wälder Songs zu schreiben, die er unter dem Namen A Choir of Ghosts veröffentlicht hat. Jüngstes Produkt dieses Schaffens ist die Single "Skin & Bones" - ein Song darüber, dass man manchmal Probleme von Menschen, selbst von solchen, die man liebt, nicht lösen kann. Es gibt Dinge, die muss jeder für sich alleine tun, und es bleibt nur die Hoffnung, dass man sich auf der anderen Seite des Hindernisses wieder trifft.

Außerdem stehen das zehnköpfige Ensemble Franui aus Osttirol, die Vokalgruppe SLIXS und die Weltmusikgruppe aus der Südostschweiz - Kouglof - auf dem Programm.

Hier finden Sie alle Titel und Interpreten dieser Sendung. [PDF - 233kb]

Sendung: hr2-kultur, "Hörbar", 21.01.2021, 19:04 Uhr.