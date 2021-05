Hörbar 21.05.2021 | UNESCO World Day for Cultural Diversity for Dialogue and Development

Wenn wir es mal nüchtern betrachten, dann ist bei uns an der "Hörbar" eigentlich jeden Tag "Welttag der kulturellen Vielfalt"! Heute, wie an jedem 21. Mai, sieht das auch die UNESCO so.

Wir feiern gemeinsam den “World Day for Cultural Diversity for Dialogue and Development”, wie das korrekt und etwas sperrig heißt, mit Künstler*innen ganz unterschiedlicher Couleur und Herkunft, die zumindest musikalisch am Hörbar-Tresen in Dialog treten.

Mehr Informationen finden Sie auf der Webseite der UNESCO .

U.a. mit dabei:

Die junge ägyptische Sopranistin Fatma Said.

Max Richter, der die Inspiration zu seinem neuen Werk "Voices II" aus der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte zieht.

Jordi Savall, ohnehin ein musikalischer Wanderer zwischen den Welten.

Die Kasai Allstars aus der gleichnamigen Provinz der Demokratischen Republik Kongo - eine Band, in der fünf unterschiedliche ethnische Gruppen mit ihren jeweils eigenen, bis dahin als inkompatibel geltenden Traditionen und Sprachen zusammenarbeiten.

Hier finden Sie alle Titel und Interpreten dieser Sendung. [PDF - 233kb]

Sendung: hr2-kultur, "Hörbar", 21.05.2021, 19:04 Uhr.