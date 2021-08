Endlich mal wieder raus aus den sozialen Netzwerken und virtuellen Meetings, rein ins echte Leben da draußen – einfach loslassen, ein bisschen feiern, albern sein - die Sehnsucht ist groß wie nie! Die in Berlin lebende niederländische Singer-Songwriterin Iris Romen findet dafür die richtigen Worte und Töne in ihrem Song: "Tipsy".

Mitte November erscheint voraussichtlich das neue Album des Sänger und Songschreibers Wolfgang Müller. "Die Nacht ist vorbei" heißt es, aber den Song "Blickfeld" gibt es vorab. In gewohnt metaphorischer Weise wird darin die Sehnsucht des postmodernen Menschen beschrieben, hinter all den Dingen, die einem tagtäglich den Blick verstellen, das Echte, Wahre, Wirkliche zu erkennen, das was eben wirklich zählt.

Die zwei argentinischen Schwestern Laura und Gianna Caronni - an Cello und Klavier - mit schweizer, italienischen, russisch-jüdischen und spanischen Wurzeln sind Las Hermanas Caronni. Mittlerweile leben sie in Bordeaux, haben in der dortigen Künstlerszene Fuß gefasst und ihren ganz eigenen, unvergleichlichen Stil entwickelt. Wir spielen Songs aus ihrem Album "Santa Plastica".

Ulrike Haage, ehemals Frontfrau der deutschen Popband Rainbirds, hat sich inzwischen ganz anderen Projekten zugewandt: sie schreibt Hörspiele, komponiert Filmmusik, eine Kinderoper und Musik für Chöre, aber eben auch für Klavier. Es sind eher meditative Klänge, geeignet zum Runterkommen und Abschalten von der Hektik des Alltags.

