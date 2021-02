Mehr als 300 (!) Demoaufnahmen bildeten die Basis für das neue Soloalbum von Ian Fisher. Der Singer/Songwriter aus Missouri hat sich schon vor über zehn Jahren freiwillig ins europäische "Exil" begeben und managed seine Karriere weitgehend im Alleingang.

Mit eben diesen 300 Songs auf der Festplatte marschierte Fisher vor rund zwei Jahren ins Studio des österreichischen Produzenten René Mühlberger. Heraus kam ein Album voller "American Standards" (so der Titel): 10 Songs, die einerseits klingen wie direkt aus dem Mittleren Westen, andererseits aber eben auch die Spuren seiner musikalischen Sozialisation in Europa nicht verleugnen.

"Kids of the Diaspora" heißt der neue Track des Frankfurter Ethno-DJs Shantel, der als Auftragsarbeit zum Festjahr "1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland" entstand.

Mit von der Partie sind außerdem: Die Vokal-Gruppe Klangbezirk, die mit ihrer Version von "The Logical Song" nostalgische Erinnerungen an eine längst vergangene Band namens Supertramp weckt, der finnische Pianist Iiro Rantala, der uns solo am Piano schon mal Lust auf den Mai macht und Sara Tavares aus Portugal mit kapverdischen Wurzeln, die mit dem überaus eleganten und geschmeidigen Song "Balancé" unsere Sehnsucht nach der Flucht auf ein fernes Inselparadies nährt – weitab vom quälenden Lockdown…

Hier finden Sie alle Titel und Interpreten dieser Sendung. [PDF - 233kb]

Sendung: hr2-kultur, "Hörbar", 22.02.2021, 19:04 Uhr.