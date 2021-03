Las Karamba – das sind sechs junge Frauen aus Venezuela, Kuba, Katalonien, Panama und Argentinien. In den Straßen von Barcelona, inmitten von Chaos, Lärm und Verkehr, haben sie sich 2018 zusammengefunden und sich in kürzester Zeit ein beachtliches Standing in der Musikszene erarbeitet – weit über Katalonien hinaus.

So bunt wie ihre geografische Herkunft sind auch ihre musikalischen Einflüsse und Zutaten, eine Melange aus Stilen wie Cha Cha Cha, Salsa, Rumba, Timba oder Hip Hop. In ihren Texten zeigen die Sechs, wie Frauen weltweit sich gegenseitig dabei unterstützen können, ihre Ängste zu besiegen und für Frauenrechte einzustehen. "Camino Así" (So laufe ich“) heißt das neue Album von Las Karamba.

Außerdem mit dabei:

Der israelische Musiker Yinon Muallem, der schon lange in der Türkei lebt und von dort aus seine Sehnsucht nach der alten Heimat musikalisch hinterfragt.

Pernilla Kannapinn, die als fahrende Musikerin in einem alten Van mit Hund und Geige den Traum vom freien Hippieleben im 21. Jahrhundert lebt.

Und: Gitarrist Gregor Hilden, der mit seinem Organ Trio gerade ein neues Album veröffentlicht hat.

Hier finden Sie alle Titel und Interpreten dieser Sendung. [PDF - 232kb]

Sendung: hr2-kultur, "Hörbar", 22.03.2021, 19:04 Uhr.