Musik aus Island präsentieren wir von der 27-jährigen Pianistin und Komponistin Eydís Evensen, die ihr Debütalbum "Bylur" aktuell veröffentlicht.

Der Name des Albums bedeutet auf isländisch "Schneesturm" und als solchen möchte sie den gleichnamigen Titelsong auch verstanden wissen: "ziemlich hart, aber auch sehr schön, so dass man durch all diese verschiedenen Stufen der Emotionen geführt wird", sagt sie selbst dazu.

Außerdem sind u.a. auch diese zwei mit dabei:

Nils Landgren singt "Til there was you". Die Nummer vom US-amerikanischen Musical-Komponisten Meredith Willson wurde auch als Cover von den Beatles bekannt.

Vom US-amerikanischen Singer-Songwriter John Mayer haben wir den Titel "Daughters" für Sie ausgesucht - und zwar aus seinem Album "Heavier Things" aus dem Jahr 2004. Ein Jahr später (2005) konnte er einen der begehrten Grammys mit dem Stück als "Song of the year" gewinnen.

Hier finden Sie alle Titel und Interpreten dieser Sendung. [PDF - 232kb]

Sendung: hr2-kultur, "Hörbar", 22.04.2021, 19:04 Uhr.