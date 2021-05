"Viele Zungen – eine Welt" - das Motto des Pfingstprogramms in hr2-kultur könnte auch direkt von der Hörbar stammen! Immerhin treffen hier seit jeher die unterschiedlichsten musikalischen Zungenschläge aufeinander. Die Besonderheit: wir konzentrieren uns an diesem Wochenende auf Sänger*innen, auf Vokalmusik also.

Musik in allen Schattierungen:

- von der türkischen Sängerin Sansin Tüzün, die auf dem neuen Album "Norwegian Oud" von Yinon Muallem türkisch und hebräisch singt,

- von Steven Ouma, der in seiner Muttersprache Kisuaheli singt,

- von der portugiesischen Fado-Sängerin Mariza,

- von Andy Palacio aus dem zentralamerikanischen Bélize oder

- von Denis Péan aus dem französischen Angers.

Hier finden Sie alle Titel und Interpreten dieser Sendung. [PDF - 232kb]

Sendung: hr2-kultur, "Hörbar", 23.05.2021, 19:04 Uhr.