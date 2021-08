Lambert ist der Pianist, der stets eine sardische Stiermaske trägt und den man deshalb nie zu Gesicht bekommt. Vermutlich auch am 24.8. nicht, wenn er beim Summer in the City-Festival im Frankfurter Palmengarten zu Gast ist.

"Alone" und "Balcony hotel" sind die Titel, die wir heute von ihm in Sendung haben und die bilden ziemlich gut ab, wie das im vergangenen Sommer war: zurückgezogen und der Urlaub auf Balkonien.

Bei CaboCubaJazz haben wir es mit einem regelrechten Clash der Kulturen zu tun, mit kapverdischen Klängen, senegalesischen Beats und swingenden, kubanischen Rhythmen, die sich allerdings zu einem homogenen Ganzen fügen. Wir spielen lebendige und tanzbare Musik aus dem Album "Corazon Africano".

Außerdem haben wir natürlich noch jede Menge anderer hörbarer Musik für Sie ausgesucht: Carla Bruni, Marshall Cooper, Quadro Nuevo, Charles Aznavour oder auch die Band Nylon um Lisa Bassenge sind weitere Namen dieser Hörbar.

Hier finden Sie alle Titel und Interpreten dieser Sendung. [PDF - 234kb]

