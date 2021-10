Hochgelobt und wie eine Göttin verehrt wird die brasilianische Musikerin Marisa Monte. Sie ist eine der erfolgreichsten Musikerinnen ihres Landes. Zunächst als klassische Sängerin ausgebildet, findet sie mit ihrem warmen Mezzosopran mehr und mehr Gefallen an der MPB – Musica Popular Brasileira. Und genau damit wird sie so berühmt.

Silvia Pérez Cruz ist der Name einer Sängerin, die in Spanien für Begeisterungsstürme sorgt. Die Zeitung El Pais schrieb über sie: "Eine der am wenigsten erwarteten Erfolgsgeschichten in der jüngeren Geschichte der spanischen Popmusik". Wo sie hin kommt, sitzt ein gespanntes Publikum und feiert ihre Auftritte, die bisweilen auch einen Hang zum Jazz erkennen lassen.

Naked Raven ist eine australische Band der 1990er Jahre. Ihr Markenzeichen: die Mischung von Jazz, Pop, Folk und klassischen Musikeinflüssen. Das letzte Mal, hat man von ihnen vor gut 10 Jahren gehört - bei einer Tournee, die sie nach Deutschland geführt hatte.

Hier finden Sie alle Titel und Interpreten dieser Sendung. [PDF - 234kb]

Sendung: hr2-kultur, "Hörbar", 23.10.2021, 13:04 Uhr.