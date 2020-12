Dieses Weihnachten ist anders als frühere Weihnachten... Aber manche Dinge bleiben auch so, wie wir sie gewohnt sind: Dass zum Beispiel der schwedische Posaunist Nils Landgren "Christmas with my friends" feiert - mittlerweile in der siebten Auflage…!

Der schwedische Posaunist Nils Landgren hat in diesem Jahr die schöne Tradition fortgesetzt, alle zwei Jahre mit seinen engsten musikalischen Freunden ein neues Album mit weihnachtlichem Repertoire aufzunehmen. "Christmas with my friends" ist schon ein feststehender Begriff in der Adventszeit geworden. Die Konzerte dazu mussten dieses Mal leider ausfallen, aber zumindest die Musik haben wir parat. 14 Lieder aus 14 Ländern sind diesmal dabei, von Russland, Finnland und Schweden über Polen, England und Österreich bis hinunter nach Südafrika.

Fast schon klassisch-traditionell mutet dagegen das Weihnachtsalbum von Simone Kopmajer an, ebenfalls frisch erschienen in dieser Saison. Die Jazzsängerin aus Österreich frischt noch mal das bekannte Repertoire der Klassiker auf: "Jingle Bells" zum Beispiel, mit einer ziemlich aufgeweckten Scat-Einlage im Mittelteil.

