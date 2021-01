Diana Rasina sorgt gerade mit ihrem neuen Album "Romance" für Aufhorchen. Darauf singt sie in allen möglichen romanischen Sprachen, vor allem auch in den weniger bekannten, regional begrenzten oder historisch bedingten Dialekten, z.B. Korsisch.

Gute Laune, die können wir wirklich brauchen in diesen seltsam grauen Zeiten. Einer, der sich meisterhaft darauf versteht, gute Laune zu verbreiten, ja, der sie geradezu versprüht ist Jon Batiste. Seine Musik ist ein echter "Südstaaten-Zaubertrank" aus Jazz, Funk, Soul, Rap, R&B und einer Prise Klassik. Im März soll ein ganzes Album von ihm erscheinen, die Single "I need you" ist bereits zu haben.

So wild und ungestüm wie die Landschaft aus der sie stammt, dem südfranzösischen Zentralmassiv. Stimmen, die sich übereinanderlagern, gegenseitig hochschaukeln, rhythmisch unterstützt bis zur Ekstase von archaischen Trommeln. San Salvador nennt sich dieses Sextett. Wer mehr davon bzw. gar nicht genug davon bekommen kann, dem sei das frisch erschienene und über Galileo Music erhältliche Album ans Herz gelegt.

Hier finden Sie alle Titel und Interpreten dieser Sendung. [PDF - 234kb]

Sendung: hr2-kultur, "Hörbar", 25.01.2021, 19:04 Uhr.