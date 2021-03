Was ist Freundschaft? Also: wirkliche, echte Freundschaft? Dieser fundamentalen Frage geht ein bewegender Film nach, den zwei junge Frauen bei einer 28-tägigen Wanderung durch den Himalaya gedreht haben - mit Musik von Lesley Kernochan.

Abgerundet werden die fantastischen Bilder durch den besonderen Soundtrack : er besteht ausschließlich aus den harmonischen Songs der US Songwriterin Lesley Kernochan. Ein paar der Songs gibt’s heute hier an der Hörbar – als Kopfkino für die Ohren.

Außerdem mit dabei:

- "Only a Song": die neue Single von Irlands-Bluesurgestein Van Morrison

- "In Your Way": der coole Jazz-Bariton Ken Norris aus Hamburg und das TAB Collective aus Berlin und

- Lucilla Galeazzi aus Umbrien, die von einer Zeit der Liebe singt - "E tempo dell amore".

Hier finden Sie alle Titel und Interpreten dieser Sendung. [PDF - 233kb]

Sendung: hr2-kultur, "Hörbar", 25.03.2021, 19:04 Uhr.